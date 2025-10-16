Sgomberate e demolite le villette abusive costruite 16 anni fa a Bruino | Sanata una ferita per la comunità
Per tutta la giornata di ieri, mercoledì 15 ottobre 2025, in via Rivoli a Bruino si sono tenute le operazioni di sgombero e parziale abbattimento di due villette abusive edificate 16 anni fa su un terreno agricolo e in fascia di rispetto dell'acquedotto. Sono intervenuti i sanitari del 118. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Bruino: sgomberate e abbattute le ville abusive di via Rivoli occupate da quasi vent'anni - X Vai su X
A Bologna autostrada e tangenziale sono state sgomberate dai reparti inquadranti delle Forze dell'ordine dopo che i manifestanti pro Gaza aveva bloccato le arterie - facebook.com Vai su Facebook
Ville abusive costa barese: gip,demolire - Ville al mare abusive sul litorale diBari e decisione della Procura della Repubblica che ha chiesto eottenuto decine di decreti penali di condanna con obbligo didemolizione ... Riporta ilsecoloxix.it