Sgomberate e demolite le villette abusive costruite 16 anni fa a Bruino | Sanata una ferita per la comunità

Torinotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per tutta la giornata di ieri, mercoledì 15 ottobre 2025, in via Rivoli a Bruino si sono tenute le operazioni di sgombero e parziale abbattimento di due villette abusive edificate 16 anni fa su un terreno agricolo e in fascia di rispetto dell'acquedotto. Sono intervenuti i sanitari del 118. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

