Sgm pagamento sosta tariffata e ticket con le nuove funzionalità dell’app ufficiale

Lecceprima.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Il pagamento della sosta tariffata e ticket del trasporto pubblico con zero commissioni aggiuntive tra le novità delle funzionalità dellapp ufficiale di Sgm, presentate questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, nell’Open Space di Palazzo Carafa, e attive da questa settimana su. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

