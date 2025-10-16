Sgm pagamento sosta tariffata e ticket con le nuove funzionalità dell’app ufficiale

LECCE – Il pagamento della sosta tariffata e ticket del trasporto pubblico con zero commissioni aggiuntive tra le novità delle funzionalità dell’app ufficiale di Sgm, presentate questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, nell’Open Space di Palazzo Carafa, e attive da questa settimana su. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Argomenti simili trattati di recente

REGOLAMENTAZIONE SOSTA PARCO ARCADIA: ALCUNI PARCHEGGI DIVENTERANNO A PAGAMENTO Nella seduta di ieri la Giunta comunale ha approvato una delibera di indirizzo per l’istituzione di parcheggi a pagamento nell’area limitrofa al Parco - facebook.com Vai su Facebook

Sgm, pagamento sosta tariffata e ticket con le nuove funzionalità dell’app ufficiale - LECCE – Il pagamento della sosta tariffata e ticket del trasporto pubblico con zero commissioni aggiuntive tra le novità delle funzionalità dell’app ufficiale di Sgm, presentate questa mattina, nel ... Segnala lecceprima.it

Sosta a pagamento. C’è la sospensione - Cambia il servizio dei parcheggi a pagamento: sosta gratis nelle strisce blu in attesa del nuovo gestore. Scrive lanazione.it

Al via la sosta a pagamento: i residenti pagano 30 euro. A Marotta da domani la tariffa di un euro a ora valida fino al 15 settembre - L’area compresa dalle strisce blu è stata individuata tra il lungomare Colombo e la ferrovia, compreso viale Carducci con la sosta che sarà comunque libera dalle 21 della sera fino alle 9 della ... Secondo corriereadriatico.it