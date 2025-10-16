Tempo di lettura: < 1 minuto “Non si possono lasciare senza lavoro 28 persone di punto in bianco, senza preavviso, senza rispetto, senza responsabilità nei confronti delle loro vite e delle loro famiglie” così Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil Campania, che questa mattina ha incontrato le lavoratrici e i lavoratori di Burger King, in piazza Garibaldi, a Napoli, i quali da una settimana sono in assemblea permanente, restando giorno e notte nei locali. “E’ necessario dare risposte a queste lavoratrici e lavoratori che da trenta anni lavorano al Burger King della Stazione Garibaldi di Napoli, continua Sgambati, sono persone in carne ed ossa, con famiglie, spese e mutui da pagare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Sgambati: "No a scelte scellerate sulla pelle dei lavoratori"