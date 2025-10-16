Sfrattati pignorati dimenticati incendiati

Il 29 gennaio 2012, un trattore si spegne nel buio. Non è solo un motore che si ferma: è l’inizio della fine per la famiglia Ramponi. Nel 2014 arriva il mutuo, nel 2015 sparisce l’azienda, nel 2016 i terreni. Restano una casa, un campo e trenta mucche malinconiche. Ma anche questi ultimi beni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it