Sfonda la saracinesca di una tabaccheria in centro e porta via il fondo cassa

Continua incessante l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Parma, teso alla prevenzione e repressione il fenomeno delle c.d. “spaccate”, con un incremento continuo del numero di pattuglie disposte sul territorio urbano, supportato da personale specializzato nell’attività. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

