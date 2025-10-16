Sfide dell' altro mondo
Nel 2025 Corriere Imprese Nordest celebra dieci anni di pubblicazioni. Un’occasione per riflettere, insieme alle firme di Corriere del Veneto e Corriere della Sera, sull’evoluzione del sistema economico e produttivo del Nordest, in un contesto caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche.Con. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Argomenti simili trattati di recente
WEEKEND GIALLONERO Un altro fine settimana ci aspetta, intenso e ricco di sfide! Ultime occasioni per metterci alla prova prima dell’inizio del campionato, con l’obiettivo di crescere insieme, affinare il gioco e farci trovare pronti per la stagione che - facebook.com Vai su Facebook
"Sfide dell'altro mondo" - Un’occasione per riflettere, insieme alle firme di Corriere del Veneto e Corriere della Sera, sull’evoluzione del sistema ... Segnala padovaoggi.it
Corriere Imprese, l’evento per i 10 anni: economia e geopolitica, in Fiera a Padova le Sfide dell’altro mondo - Il 22 ottobre imprenditori, manager ed economisti all’evento pubblico in programma all’auditorium Padova Congress. Secondo corrieredelveneto.corriere.it
Sfide dell'altro mondo, lo Speciale per i 10 anni di «Corriere Imprese» - imprese, filiere e geopolitica a Nordest», è il titolo dell’evento dedicato ai primi dieci anni di Corriere Imprese Nordest Nell’assemblea di sabato scorso a Gambellara i due ... Secondo corrieredelveneto.corriere.it