ABBONATI A DAYITALIANEWS La direzione del Tennis Club Sezze ha presentato al Comune di Sezze (proprietario dell’impianto di via Piagge Marine ) la richiesta di intitolare il circolo al Dottor A. Pontecorvi, indicando una serie di motivazioni legate alla nascita e allo sviluppo del tennis cittadino. Dalle origini agli anni Sessanta: l’idea di portare il tennis a Sezze. Tra il 1964 e il 1965 il Dottor Pontecorvi, appena laureato in medicina, scopre il tennis in un club romano e decide di trasferire questa esperienza nella sua città natale. Nel 1967 promuove un comitato per avviare un circolo a Sezze, individuando con il supporto del Comune l’area dell’ ex campo di calcio di via Piagge Marine. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sezze, il direttivo del Tennis Club chiede l’intitolazione al Dottor A. Pontecorvi