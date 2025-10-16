Settore rifiuti in sciopero Presidio in piazza Aranci per il rinnovo del contratto
I lavoratori delle aziende Asmiu, Cermec, Lunigiana Ambiente e Reti Ambiente Carrara aderiscono allo sciopero nazionale indetto dalle segreterie nazionali di Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel per il settore dei servizi ambientali, previsto per domani. Lo sciopero è stato proclamato a seguito dello stallo nelle trattative per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto il 31 dicembre 2024, nonostante le numerose proposte presentate dalle organizzazioni sindacali, sistematicamente ignorate dalle associazioni datoriali. L’astensione collettiva dal lavoro riguarderà tutti i turni con inizio nella giornata, per l’intera durata del turno, garantendo comunque i servizi minimi essenziali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
