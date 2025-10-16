Settore giovanile Under 15 quarta vittoria di fila Steso anche il Campobasso

Sport.quotidiano.net | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viaggia a ritmo spedito la formazione Under 15 del Perugia che, nell’ultimo week end ha conquistato la quarta vittoria consecutiva, con un successo per 5-3 sul Campobasso. L’avvio è stato in salita: gli ospiti passano in vantaggio. Nonostante i vari tentavi il Perugia non riesce a pareggiare. Nel secondo tempo è tutto un altro Perugia. Al 6? Mencarelli sugli sviluppi di corner trova il pareggio. Quattro minuti dopo arriva il gol di Ferraro sempre dagli sviluppi di corner che porta i biancorossi sul 2-1. Quando sembra in discesa la partita per i ragazzi di Romoli, arriva il pareggio del Campobasso, 2-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

settore giovanile under 15 quarta vittoria di fila steso anche il campobasso

© Sport.quotidiano.net - Settore giovanile. Under 15, quarta vittoria di fila. Steso anche il Campobasso

Leggi anche questi approfondimenti

settore giovanile under 15Settore giovanile. Under 15, quarta vittoria di fila. Steso anche il Campobasso - Viaggia a ritmo spedito la formazione Under 15 del Perugia che, nell’ultimo week end ha conquistato la quarta vittoria ... Riporta sport.quotidiano.net

settore giovanile under 15Manca (all. Lecce U15): “Talenti salentini? Dare tempo al club, ha rifondato un intero settore giovanile” - Nella settimana in cui si è parlato molto del talentino sedicenne Ndiaga Sall, Massimo Manca, allenatore dell’ Under 15 del Lecce ed ex giocatore di Martina e Fidelis Andria tra le altre, è stato ... Si legge su calciolecce.it

Manfredonia, settore giovanile: al via le stagioni di under 17 e under 15 - Manfredonia, settore giovanile: al via le stagioni di under 17 e under 15 Parte questo weekend l’avventura delle nostre formazioni giovanili, pronte a ... Come scrive ilsipontino.net

Cerca Video su questo argomento: Settore Giovanile Under 15