Settore giovanile Under 15 quarta vittoria di fila Steso anche il Campobasso

Viaggia a ritmo spedito la formazione Under 15 del Perugia che, nell’ultimo week end ha conquistato la quarta vittoria consecutiva, con un successo per 5-3 sul Campobasso. L’avvio è stato in salita: gli ospiti passano in vantaggio. Nonostante i vari tentavi il Perugia non riesce a pareggiare. Nel secondo tempo è tutto un altro Perugia. Al 6? Mencarelli sugli sviluppi di corner trova il pareggio. Quattro minuti dopo arriva il gol di Ferraro sempre dagli sviluppi di corner che porta i biancorossi sul 2-1. Quando sembra in discesa la partita per i ragazzi di Romoli, arriva il pareggio del Campobasso, 2-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Settore giovanile. Under 15, quarta vittoria di fila. Steso anche il Campobasso

Leggi anche questi approfondimenti

Torna la rubrica dedicata al Settore Giovanile aquilotto e che racchiude alcune delle immagini più belle a tinte gialloblù. ? Oggi i riflettori sono puntati sulla formazione Under 17 guidata dal tecnico Girardi che, la scorsa dome - facebook.com Vai su Facebook

Settore Giovanile, Vergine accoglie Modric: "Tu per noi rappresenti un modello. Ogni giorno spieghiamo ai ragazzi che..." - X Vai su X

Settore giovanile. Under 15, quarta vittoria di fila. Steso anche il Campobasso - Viaggia a ritmo spedito la formazione Under 15 del Perugia che, nell’ultimo week end ha conquistato la quarta vittoria ... Riporta sport.quotidiano.net

Manca (all. Lecce U15): “Talenti salentini? Dare tempo al club, ha rifondato un intero settore giovanile” - Nella settimana in cui si è parlato molto del talentino sedicenne Ndiaga Sall, Massimo Manca, allenatore dell’ Under 15 del Lecce ed ex giocatore di Martina e Fidelis Andria tra le altre, è stato ... Si legge su calciolecce.it

Manfredonia, settore giovanile: al via le stagioni di under 17 e under 15 - Manfredonia, settore giovanile: al via le stagioni di under 17 e under 15 Parte questo weekend l’avventura delle nostre formazioni giovanili, pronte a ... Come scrive ilsipontino.net