Sesto appuntamento con Spectrum Mundi e l' Accademia Palasciania

Casertanews.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver incantato con il Canto della Ragione una platea di occhi brillanti per la meraviglia, l'Accademia Palasciania spegne le luci del Teatro dei Savi e invita a una crociera sulla Nave dei Folli: tale lo scenario di quello che si preannuncia come il più sconvolgente appuntamento – a ingresso. 🔗 Leggi su Casertanews.it

