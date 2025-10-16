Sesto appuntamento con Spectrum Mundi e l' Accademia Palasciania
Dopo aver incantato con il Canto della Ragione una platea di occhi brillanti per la meraviglia, l'Accademia Palasciania spegne le luci del Teatro dei Savi e invita a una crociera sulla Nave dei Folli: tale lo scenario di quello che si preannuncia come il più sconvolgente appuntamento – a ingresso. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Domenica 19 ottobre iniziano i campionati seniores e il primo appuntamento casalingo è quello della Cadetta, impegnata con i @lundaxlionsamaranto sul campo di Sesto Fiorentino. La formazione allenata da @insta_celi inaugura il suo secondo campionato
Lunedì a Sesto San Giovanni appuntamento con #Mkhitaryan: incontro e firmacopie per la sua biografia
Sesto appuntamento con 'Mondovisioni' - 30, con Mondovisioni ai Chiostri di San Pietro: la rassegna, gratuita e aperta al...