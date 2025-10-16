Servono subito 60mila euro Nipote ‘salva’ gli anziani zii dai truffatori
Zola Predosa (Bologna), 16 ottobre 2025 – “Avevano telefonato fingendosi me, chiedendo ai miei zii un’ingente somma di denaro. Dicevano che ero ricoverata in gravi condizioni all’ospedale e che quei soldi servivano per cure urgenti in Svizzera”. Inizia così il racconto di una residente della frazione Gesso, a Zola Predosa, che è riuscita a sventare una truffa ai danni dei suoi familiari grazie al suo tempestivo intervento. Lo scorso venerdì, infatti, la coppia aveva ricevuto una telefonata da una voce femminile che, spacciandosi per la nipote, chiedeva aiuto. “La voce era travisata, e per giustificare il tono alterato sosteneva di star respirando con la mascherina dell’ossigeno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
