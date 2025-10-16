Servono ancora 8.000 comuni?
La digitalizzazione consente di snellire la macchina istituzionale italiana: è tempo di ripensare la geografia dei comuni e il ruolo delle province come livelli strategici. Vogliamo continuare a difendere un modello amministrativo nato nell’Ottocento o abbiamo il coraggio di. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Leggi anche questi approfondimenti
“Non permetteremo che gli eroi di ieri diventino i disoccupati di domani, servono soluzioni comuni” - facebook.com Vai su Facebook
Servono ancora 8.000 comuni? - La digitalizzazione consente di snellire la macchina istituzionale italiana: è tempo di ripensare la geografia dei comuni e il ruolo delle province come ... Come scrive repubblica.it
Piantedosi: “servono alternative a scioglimento Comuni per mafia”/ “Prefetture possono affiancare i sindaci” - Anche solo prendendo in esame le attuali Elezioni Amministrative in corso oggi e domani in 125 Comuni d’Italia, non sono pochi i casi di giunte che tornano alle urne dopo una breve- Segnala ilsussidiario.net
Viaggio tra i sindaci del Nord Italia, secondo cui l'emergenza legata ai flussi è economica. Radice, Legnano: vengano da noi, non in Albania. Peracchini, La Spezia: casa e ... - Sessantamila abitanti in città, il triplo nel territorio circostante, una ricchezza creata da sempre ... Scrive avvenire.it