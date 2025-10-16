Serve chiarezza sulla contaminazione delle acque sotterranee a Carpena | il caso finisce in Regione

Forlitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con un’interrogazione, rivolta alla giunta regionale, Vincenzo Paldino (Civici) e Valentina Ancarani (Partito democratico) chiedo alla giunta informazioni sulla contaminazione da tricloroetilene nelle acque sotterrane dell’area di Carpena nel comune di Forlì. “Il tricloroetilene – si legge nel. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Serve Chiarezza Contaminazione Acque