Serie D Pavia scelto il successore dell’esonerato Bellinzaghi I biancoblu affidano la panchina ad Antonio Filippini
Fumata bianca in casa azzurra dopo l’esonero di mister Stefano Bellinzaghi avvenuto martedì pomeriggio. Il sodalizio di via Alzaia ha ufficializzato ieri l’arrivo in panchina di Antonio Filippini. Il tecnico cinquantaduenne avrà il difficile compito di risollevare una squadra a pezzi che in un mese e mezzo di campionato ha totalizzato solo tre punti, troppo pochi visto il valore dell’organico. Filippini vanta una carriera di calciatore in serie A e B con le maglie di Brescia e Palermo, mentre come allenatore ha avuto esperienze importanti nel settore giovanile della FeralpiSalò e successivamente ha guidato le prime squadre di Lumezzane, Trento, Livorno, Pro Sesto e Genoa Women. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
