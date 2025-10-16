Serie B vani i tentativi di rimonta dei pesaresi Consultivest ko a Faenza fatale il primo quarto

TEMA SINERGIE 78 CONSULTINVEST LORETO PESARO 69 TEMA SINERGIE: Bianchi, Rinaldin, Stefanini, Mbacke 18, Vettori 12, Van Ounsem 17, Longo 8, Fragonara 12, Aromando ne, Santiangeli, Al Alosy ne, Fumagalli 11. All.: Pansa CONSULTINVEST LORETO PESARO: Delfino 8, Del Prete ne, Aglio 5, Valentini ne, Lucchetti ne, Sgarzini 6, Tognacci 11, Graziani 19, Lomtazde 4, Pillastrini 9, Terenzi 7. All.: Ceccarelli Arbitri: Tirozzi. Forni e Mammoli Note. Parziali: 30-14; 52-34; 65-53. Tiri da 2: Faenza: 1830, Loreto Pesaro: 1839; Tiri da 3: Faenza: 1135, Loreto Pesaro: 418; Tiri liberi: Faenza: 914, Loreto Pesaro: 2129; Rimbalzi totali: Faenza: 41, Loreto Pesaro: 33 Usciti per falli: Sgarzini e Lomtazde Cinquina sulla ruota di Faenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie B, vani i tentativi di rimonta dei pesaresi. Consultivest ko a Faenza, fatale il primo quarto

