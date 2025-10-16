serie a maschile a squadre doloroso scivolone di crema 5 1 a firenze vigevano si salva in extremis 3 3 con vicenza

Secca sconfitta del Tennis Club Crema nella seconda giornata del campionato di serie A1 maschile. La formazione campione d’Italia ha rimediato una brutta battuta d’arresto a Firenze contro il Match Ball per 5-1. Eppure le cose erano cominciate bene per la formazione capitanata da Armando Zanotti, con il punto conquistato da Riccardo Bonadio su Gianmarco Ferrari per 61, 62. A seguire sono però arrivate le sconfitte di Leonardo Cattaneo (75, 64 da Lorenzo Sciahbasi), Samuel Vincent Ruggeri (64, 62 da Filip Jianu), Lorenzo Bresciani (61, 20 e ritiro contro Andrea Meduri) e dei doppi RuggeriCattaneo (67, 76, 108 da JianuMeduri) e ArnaboldiBonadio (76, 61 da FerrariSciahbasi), che lasciano Crema ad un pericoloso terzo posto del raggruppamento con 1 solo punto in due turni, dietro ai toscani a punteggio pieno e al Circolo Tennis Palermo a quota 4. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

