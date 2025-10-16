Serena Brancale | Ho la testa piena di cose belle E sono le mie canzoni

Dice di avere la testa piena di cose belle. “E le cose belle sono le mie canzoni e il mio lavoro” ammette Serena Brancale nello studio di Soundcheck, il format musicale disponibile sul sito web e sui social del nostro giornale. Canzoni e lavoro che il 25 ottobre portano l’eroina di “Baccalà” sul palco degli Arcimboldi per festeggiare, con ospiti, un anno vissuto nell’affetto della gente grazie a quel mix di jazz, soul, R&B e sonorità mediterranee, con cui ha creato uno stile personale e di successo. La popolarità sarebbe potuta arrivare già dieci anni fa, sempre a Sanremo, quando propose “Galleggiare” tra le Nuove Proposte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Serena Brancale: “Ho la testa piena di cose belle. E sono le mie canzoni”

