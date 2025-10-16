Sequestro urgente da 95mila euro nell’Inchiesta Dos Des
AVELLINO – La Procura di Avellino ha disposto un sequestro preventivo d’urgenza per equivalente di 95mila euro, somma ritenuta il presunto provento di episodi corruttivi che coinvolgerebbero alcuni funzionari della Provincia di Avellino nell’ambito dell’inchiesta “Dos Des”, condotta dal Nucleo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
