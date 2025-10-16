Sequestro nell' azienda di infissi e denunciato il titolare

Nei guai il titolare di una società specializzata nella realizzazione di infissi di Villa Literno. I controlli, da parte della Stazione Carabinieri di Villa Literno, sono scattati nel pomeriggio di ieri (15 ottobre), nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello sversamento e del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

A Matera il pianoforte parla a quattro mani: successo per il concerto del duo Sequestro-Licchetta nell’ambito del VivaVerdi Multikulti - facebook.com Vai su Facebook

Incendio devasta l’azienda. Capannone sotto sequestro - Danni ingenti per la ’Redline srl e Grimaldi’ dopo il rogo di sabato notte. Come scrive msn.com

Evasione fiscale per oltre 5 milioni, azienda di Lumezzane sotto sequestro: indagati padre e figlia - Sono indagati per i reati di omessa dichiarazione, occultamento o distruzione di documenti contabili, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e autoriciclaggio. Lo riporta brescia.corriere.it

Officina abusiva scoperta in un'azienda agricola: lavoratori non in regola, a Morrovalle sotto sequestro 135 vecchie auto - Dentro e fuori la struttura, come detto, c’erano 135 veicoli, molti dei quali incidentati, con parti di carrozzeria meccaniche smontate. Da corriereadriatico.it