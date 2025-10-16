Sequestro di persona a Torino minore trattenuto per due giorni nel Parco Sempione | due arresti
Due uomini arrestati a Torino per sequestro di persona: trattenuto un minore per estorsione legata a un debito di droga di 50 euro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Argomenti simili trattati di recente
Rapine ad autotrasportatori, ricettazione, sequestro di persona: smantellato gruppo criminale nella Bat, 6 arresti VIDEO - X Vai su X
Entrambi senza fissa dimora devono rispondere di sequestro di persona e lesioni personali. - facebook.com Vai su Facebook
Sequestro di persona a Torino, minore trattenuto per due giorni nel Parco Sempione: due arresti - Due uomini arrestati a Torino per sequestro di persona: trattenuto un minore per estorsione legata a un debito di droga di 50 euro. Si legge su virgilio.it
Torino, sequestrano un minore per un debito di droga: arrestati due uomini al Parco Sempione - Il ragazzo era stato trattenuto contro la sua volontà per due giorni. Segnala giornalelavoce.it
Torino: sequestrano minore per un debito di droga - Arrestato a Torino un uomo italiano di 40anni e un 28enne di origini romene per sequestro di persona a scopo di estorsione in concorso. Da lospiffero.com