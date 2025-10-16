Sequestrati nella Bat opifici e oltre centomila capi di abbigliamento ritenuti contraffatti Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Prosegue incessante l’attività delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani che, nel quadro del costante controllo economico del territorio, hanno intensificato il presidio a contrasto della contraffazione di marchi industriali e brevetti. In particolare, i militari del Gruppo di Barletta, nell’ambito di una complessa indagine di polizia giudiziaria, sviluppata attraverso una attenta attività info – investigativa orientata specificamente al contrasto della contraffazione commerciale, hanno individuato e sottoposto a sequestro penale oltre 100. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
