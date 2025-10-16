Sequestrati 700 kg di corallo rosso in Sicilia tre denunciati a bordo di una barca | vale oltre 500mila euro

La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato 700 chili di corallo. L’imbarcazione su cui viaggiava il carico procedeva a grande velocità verso le coste trapanesi. A bordo erano presenti tre uomini che sono stati denunciati per ricettazione e contrabbando. 🔗 Leggi su Fanpage.it

