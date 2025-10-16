Sequestrati 56 chili di tabacco Gutka di contrabbando Il carico destinato ad un asiatico residente a Caltanissetta

Finanzieri del gruppo di Caltanissetta hanno sequestrato, perché portati in Italia di contrabbando, oltre 56 chilogrammi di tabacco da masticazione lavorato Gutka. E originario dell’India e del Pakistan dove viene utilizzato diffusamente, per via degli effetti stimolanti prodotti sull'organismo umano, dai lavoratori impiegati in mansioni faticose e prolungate. E’ un tipo di tabacco che, sottolinea. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sequestrati 56 chili di tabacco Gutka di contrabbando. Il carico destinato ad un asiatico residente a Caltanissetta

Altri contenuti sullo stesso argomento

Blitz a Pescara, Lanciano e Aprilia. Sequestrati 12 chili di stupefacenti destinati a Chieti e Frentania - facebook.com Vai su Facebook

Spaccio, sequestrati 500 chili di hashish nel Varesotto. Arrestato il grossista. Sul mercato la droga vale 4 milioni - X Vai su X

Sequestrati 56 chili di tabacco Gutka di contrabbando. Il carico destinato ad un asiatico residente a Caltanissetta - Finanzieri del gruppo di Caltanissetta hanno sequestrato, perché portati in Italia di contrabbando, oltre 56 chilogrammi di tabacco da masticazione lavorato ... Riporta gazzettadelsud.it

Sequestrati 56 chili di tabacco da masticazione “Gutka” di provenienza illecita - Una forma di tabacco da masticazione, originaria dell’India e del Pakistan, utilizzato per via degli effetti stimolanti prodotti sull’organismo umano ... Si legge su grandangoloagrigento.it

Tabacco di contrabbando, sequestrati 85 chili e denunciati due pakistani VIDEO - Oltre 85 chili di tabacco di contrabbando sono stati sequestrati dai militari della guardia di finanza in provincia di Verona, e due uomini di origine pakistana sono stati denunciati per ... Riporta ilgazzettino.it