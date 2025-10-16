Sequestrata officina ad Afragola | dentro saldatrici e vernici ma zero autorizzazioni ambientali

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia locale di Afragola ha denunciato il titolare di un'officina da fabbro in via Sarricchione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sequestrata officina afragola dentroSequestrata officina ad Afragola: dentro saldatrici e vernici, ma zero autorizzazioni ambientali - Blitz della Polizia Locale, guidata dal Comandante Antonio Piricelli, nell'ambito dei controlli sulla Terra dei Fuochi. Scrive fanpage.it

sequestrata officina afragola dentroAfragola, officina “fantasma” scoperta e sequestrata: denunciato un fabbro - Saldatrici pronte all’uso, vernici e macchinari, ma nessuna autorizzazione: la Polizia locale della Città di Afragola (Napoli) ha sequestrato un’attività di ... Secondo pupia.tv

sequestrata officina afragola dentroAfragola, fabbro abusivo scoperto e denunciato - Una vera e propria attività fantasma, totalmente fuorilegge e inquinante, è stata scoperta ad Afragola in via Sarricchione dalla polizia locale, agli ordini del colonnello ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Sequestrata Officina Afragola Dentro