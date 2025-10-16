Sequestrano un ragazzo minorenne per due giorni a Torino | due uomini arrestati

Torinotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle scorse ore, la Polizia di Stato ha arrestato a Torino un quarantenne italiano e un ventottenne cittadino rumeno, per sequestro di persona a scopo di estorsione in concorso.L’attività ha avuto inizio dopo la segnalazione di un uomo per la scomparsa del nipote. Dopo due giorni, lo stesso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

