Sequestrano un ragazzo minorenne per due giorni a Torino | due uomini arrestati
Nelle scorse ore, la Polizia di Stato ha arrestato a Torino un quarantenne italiano e un ventottenne cittadino rumeno, per sequestro di persona a scopo di estorsione in concorso.L’attività ha avuto inizio dopo la segnalazione di un uomo per la scomparsa del nipote. Dopo due giorni, lo stesso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Torino, sequestrano un minorenne per un debito di droga da 50 euro: due arresti al Parco Sempione - TORINO – È finita con due arresti la vicenda avvenuta nei pressi del Parco Sempione, dove un minorenne è stato sequestrato per un debito di droga di appena 50 euro. Si legge su quotidianopiemontese.it