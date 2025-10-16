Senza via di mezzo | tra total black e lampi dorati il red carpet della Festa del Cinema di Roma al debutto

È ufficialmente iniziata la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma e, come da tradizione, il red carpet inaugurale ha acceso i riflettori su cinema e stile. All’Auditorium Parco della Musica, tra ospiti italiani e internazionali, si sono alternati look impeccabili e scelte più audaci, tra velluti, paillettes e tagli sartoriali. Le Spice Girls (tranne Mel B) di nuovo insieme sul red carpet per Victoria Beckham X A catturare l’attenzione, Paola Cortellesi in veste di presidente di giuria, affiancata dalla madrina Ema Stokholma in una cascata di paillettes giallo senape, e ancora attrici e volti emergenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

