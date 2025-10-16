Senza sponsor dopo aver condannato lo sterminio a Gaza | il Festival Paw Che Go di Milano lancia il crowdfunding

Usano i colori della Palestina e rimangono senza sponsor. Uno dei più grandi eventi indipendenti di illustrazione di Milano si è ritrovato senza sostegno economico a poche settimane dall’inizio della decima edizione. La colpa del Paw Che Go Festival? Secondo le ipotesi degli organizzatori, essersi schierati contro lo sterminio a Gaza, in un post sui loro canali social. E soprattutto aver scelto i colori della bandiera palestinese nel proprio logo. La kermesse, nata nel circolo Arci Traverso con l’intenzione di dare visibilità ad artisti e illustratori, rischia così di avere difficoltà nel coprire i costi di produzione dell’evento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Senza sponsor dopo aver condannato lo sterminio a Gaza”: il Festival Paw Che Go di Milano lancia il crowdfunding

