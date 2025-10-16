Senza Ipocrisia | al Teatro Bracco l’omaggio a una dea di Napoli Thayla Orefice con il mito di Angela Luce

Al Teatro Bracco di Napoli la nuova stagione teatrale con “Senza Ipocrisia”, Thayla Orefice sarà in scena da giovedì 23 a domenica 26 ottobre e da venerdì 31 a domenica 2 novembre. Con la grazia dei grandi debutti e la potenza evocativa dei ritorni che sanno di favola, si apre al Teatro Bracco di Napoli . 🔗 Leggi su 2anews.it

“Senza Ipocrisia”: al Bracco l’omaggio a una dea di Napoli. Thayla Orefice con il mito di Angela Luce - Con la grazia dei grandi debutti e la potenza evocativa dei ritorni che sanno di favola, si apre al Teatro Bracco di Napoli la nuova stagione teatrale con “Senza Ipocrisia”, tributo appassionato e str ... Si legge su napolitoday.it

Teatro Bracco, presentato il calendario della nuova stagione 2025/2026: tutti gli eventi in programma - La stagione prenderà il via il 23 ottobre con un atto d’amore alla grande canzone napoletana: “Senza Ipocrisia”, tributo intenso ad Angela Luce, con Thayla Orefice, ... Lo riporta ilmattino.it

Teatro Bracco, presentato il calendario della nuova stagione 2025/2026: tutti gli eventi in programma - Nel cuore di Napoli, là dove la città è più autentica, tra le vie e le voci vive della Pignasecca, il Teatro Bracco si prepara, per il ventisettesimo anno, ad aprire ancora una volta il suo sipario. Scrive ilmattino.it

