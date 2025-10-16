Al Teatro Bracco di Napoli la nuova stagione teatrale con “Senza Ipocrisia”, Thayla Orefice sarà in scena da giovedì 23 a domenica 26 ottobre e da venerdì 31 a domenica 2 novembre. Con la grazia dei grandi debutti e la potenza evocativa dei ritorni che sanno di favola, si apre al Teatro Bracco di Napoli . 🔗 Leggi su 2anews.it

"Senza Ipocrisia": al Teatro Bracco l'omaggio a una dea di Napoli. Thayla Orefice con il mito di Angela Luce