Senza Ipocrisia | al Bracco l’omaggio a una dea di Napoli Thayla Orefice con il mito di Angela Luce
Con la grazia dei grandi debutti e la potenza evocativa dei ritorni che sanno di favola, si apre al Teatro Bracco di Napoli la nuova stagione teatrale con “Senza Ipocrisia”, tributo appassionato e struggente dedicato ad Angela Luce, la diva che ha incarnato la sensualità, la forza e l’anima di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
