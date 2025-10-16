Senza Ipocrisia | al Bracco l’omaggio a una dea di Napoli Thayla Orefice con il mito di Angela Luce

Napolitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la grazia dei grandi debutti e la potenza evocativa dei ritorni che sanno di favola, si apre al Teatro Bracco di Napoli la nuova stagione teatrale con “Senza Ipocrisia”, tributo appassionato e struggente dedicato ad Angela Luce, la diva che ha incarnato la sensualità, la forza e l’anima di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

“Senza Ipocrisia”: al Bracco l’omaggio a una dea di Napoli. Thayla Orefice con il mito di Angela Luce - Con la grazia dei grandi debutti e la potenza evocativa dei ritorni che sanno di favola, si apre al Teatro Bracco di Napoli la nuova stagione teatrale con “Senza Ipocrisia”, tributo appassionato e str ... napolitoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Senza Ipocrisia Bracco L8217omaggio