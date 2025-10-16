Senza filtri la Luce! dell’autenticità Al via il Festival di un nuovo dialogo

Firenze, 16 ottobre 2025 – In un’epoca in cui le relazioni rischiano di essere filtrate da schermi, pregiudizi e logiche polarizzanti, tornare a parlarsi davvero è un atto necessario. È questa la sfida del Festival Luce! 2025, che si apre domani a Firenze, negli spazi di Palazzo Vecchio. Per la prima volta articolato su due giornate, 17 e 18 ottobre, il festival sceglie come titolo “ Senza filtri ”  per invitare a un confronto aperto, costruttivo e privo di barriere, dove le differenze non separano ma generano nuove prospettive. Ad animare l’evento saranno oltre 40 super ospiti pronti ad accendere la fiamma del cambiamento con le loro testimonianze, esperienze e storie legate dal filo rosso dell’inclusione e dell’unicità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

