Senza elettricità a causa del cantiere Aca edicolante passa la notte in auto per sorvegliare l' attività FOTO

Ilpescara.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rimane senza corrente elettrica e, non potendo abbassare le saracinesche, passa la notte in automobile, per sorvegliare la sua attività. Protagonista della vicenda è il titolare dell'edicola che si trova in viale Pindaro, di fronte all'università. I tecnici impegnati nel cantiere dell'Aca. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

