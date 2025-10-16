Senza elettricità a causa del cantiere Aca edicolante passa la notte in auto per sorvegliare l' attività FOTO

Rimane senza corrente elettrica e, non potendo abbassare le saracinesche, passa la notte in automobile, per sorvegliare la sua attività. Protagonista della vicenda è il titolare dell'edicola che si trova in viale Pindaro, di fronte all'università. I tecnici impegnati nel cantiere dell'Aca. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

