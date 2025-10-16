Il volontariato in prima fila per la terza età. Il Comune di Bagno di Romagna, in collaborazione con Anteas Cesena, Asp e Unione Comuni Valle Savio, organizza, a partire da martedì, un corso di tre giornate per formare le nuove "Sentinelle del territorio", composte da volontari che si renderanno disponibili a donare parte del proprio tempo, per fare compagnia agli anziani del territorio, in particolare a coloro che vivono soli o nelle frazioni più periferiche. Gli incontri avranno luogo nella sala consiliare di palazzo Pesarini a San Piero in Bagno. Il primo incontro sarà dedicato alla presentazione generale del progetto, con la partecipazione dell’assessora ai servizi sociali del Comune di Bagno, Carla Para, dei rappresentanti di Anteas e degli operatori dei servizi sociali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Sentinelle’ a sostegno degli anziani soli