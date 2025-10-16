’Sentinelle’ a sostegno degli anziani soli
Il volontariato in prima fila per la terza età. Il Comune di Bagno di Romagna, in collaborazione con Anteas Cesena, Asp e Unione Comuni Valle Savio, organizza, a partire da martedì, un corso di tre giornate per formare le nuove "Sentinelle del territorio", composte da volontari che si renderanno disponibili a donare parte del proprio tempo, per fare compagnia agli anziani del territorio, in particolare a coloro che vivono soli o nelle frazioni più periferiche. Gli incontri avranno luogo nella sala consiliare di palazzo Pesarini a San Piero in Bagno. Il primo incontro sarà dedicato alla presentazione generale del progetto, con la partecipazione dell’assessora ai servizi sociali del Comune di Bagno, Carla Para, dei rappresentanti di Anteas e degli operatori dei servizi sociali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Diventa "Una sentinella contro la violenza"! Arriva a Vercelli il progetto "Sentinelle nelle professioni - Contro la violenza", elaborato da Confartigianato Imprese Piemonte orientale e dal Soroptimist Club con il sostegno della Polizia di Stato e della Città d - facebook.com Vai su Facebook
Anziani soli in casa, 500 bracciali salvavita pronti a lanciare Sos - Perché il bracciale di gomma nera che porta al polso, per lei è un simbolo di libertà. Lo riporta ilmessaggero.it
Anziani soli d’estate. C’è il servizio telefonico con voci amiche di Auser - O almeno permette di controllare che sia tutto a posto e regala qualche minuto di compagnia. ilgiorno.it scrive
Anziani soli e abbandonati. Sos "barboni a casa loro": il dossier della Regione - Ferragosto, non ti conosco: quelli che già sono «invisibili» nel resto dell’anno finiscono per scomparire, infatti, proprio nei giorni della festa comandata dell’estate. Segnala iltempo.it