Yoga. O magari Pilates. Ma non solo per tenersi in forma. Queste attività, aiutando a ridare la consapevolezza del proprio corpo e degli sforzi fisici che si stanno facendo, potrebbero diventare strumenti fondamentali per combattere quella stanchezza che fa sentire già a pezzi di prima mattina. A far ipotizzare (siamo solo a questo punto) questi originali trattamenti per la stanchezza che non passa mai, non migliora con il riposo e magari si accentua quando si entra nell’autunno, quando i cambiamenti nella temperatura, nelle ore di luce e nella routine quotidiana aumentano in molti la sensazione di fatica, è una ricerca condotta da esperti dell’università di Verona nell’ambito del programma MNESYS sulle neuroscienze, il più ampio mai realizzato in Italia e in Europa con circa 800 scienziati a lavoro in oltre 90 centri in tutto il Paese. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sempre stanche? Forse il cervello sbaglia a calcolare gli sforzi: così yoga e pilates potrebbero aiutare