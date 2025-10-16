Sempio contattato Taormina | porta in faccia dell' avvocato
Il noto penalista Carlo Taormina sarebbe stato contattato dal team legale di Andrea Sempio, il giovane coinvolto nelle indagini della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, per sostituire l'ex avvocato Massimo Lovati, esonerato dopo una serie di uscite che hanno creato polemica. Il professore, però, avrebbe rifiutato l'incarico: lo ha rivelato la trasmissione Ignoto X di La7. Angela Taccia, l'altro avvocato di Sempio, l'avrebbe contattato tramite una terza persona, ma avrebbe ricevuto un deciso rifiuto. Non difficile comprendere le ragioni dietro il suo no. Taormina non ha mai nascosto le sue idee sul caso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
