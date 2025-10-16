Sempio contattato Carlo Taormina per sostituire Massimo Lovati | no dell' avvocato Il motivo svelato in un' intervista recente | Andrea è colpevole

Nella ricerca di un sostituto di Massimo Lovati, Andrea Sempio e la sua famiglia avrebbero contattato il noto penalista Carlo Taormina, ma il professore avrebbe rifiutato l'incarico. A. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Sempio, contattato Carlo Taormina per sostituire Massimo Lovati: «no» dell'avvocato. Il motivo svelato in un'intervista recente: «Andrea è colpevole»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Sempio, contattato Carlo #Taormina per sostituire Massimo #Lovati: «no» dell'avvocato. Il motivo svelato in un'intervista recente: «Andrea è colpevole» - X Vai su X

"Sempio era sulla scena del crimine", aveva detto Taormina - facebook.com Vai su Facebook

Sempio, contattato Carlo Taormina per sostituire Lovati. L’avvocato rifiuta: “Non è innocente” - Nella complessa vicenda giudiziaria che vede Andrea Sempio indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, si aggiunge un nuovo tassello destinato a far ... thesocialpost.it scrive

Garlasco: Sempio contatta Carlo Taormina dopo il licenziamento di Lovati - Dopo il licenziamento dell’avvocato Lovati, Sempio ha contattato Carlo Taormina per la sua difesa, ma al momento non ci sono conferme sull’accettazione dell’incarico. Segnala la7.it

Sempio, contattato Carlo Taormina per sostituire Massimo Lovati: «no» dell'avvocato. Il motivo svelato in un'intervista recente: «Andrea è colpevole» - Nella ricerca di un sostituto di Massimo Lovati, Andrea Sempio e la sua famiglia avrebbero contattato il noto penalista Carlo Taormina, ma il professore avrebbe rifiutato l'incarico. Segnala msn.com