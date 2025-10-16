Sempio chiama Carlo Taormina dopo l’addio a Lovati Ma l’avvocato si nega | Per me lui è colpevole

Andrea Sempio ha incassato il suo primo «no» nella ricerca di un legale che possa sostituire Massimo Lovati, storico difensore rimosso dall’incarico dopo numerose uscite pubbliche che hanno causato imbarazzo all’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Secondo quanto ricostruito dalla trasmissione IgnotoX di La7, gli occhi dell’amico del fratello della vittima, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua villetta di Garlasco, erano puntati sul noto penalista Carlo Taormina. Il professore avrebbe però fatto sapere di non essere interessato. La ricerca (ancora a vuoto) di un avvocato. È un’indiscrezione che, almeno per il momento, non ha ricevuto alcuna conferma ufficiale ma che si incastrerebbe alla perfezione con la lentezza dei Sempio nell’individuare un avvocato da affiancare ad Angela Taccia. 🔗 Leggi su Open.online

