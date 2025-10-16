Rimini, 16 ottobre 2025 – Giulio Lolli, conosciuto dalle cronache come ‘il pirata’, ex imprenditore alla guida della Rimini Yacht e figura controversa rimasta per anni al centro di inchieste e racconti tra legalità e avventura, torna sotto i riflettori. Estradato dalla Libia nel 2019, dove era detenuto dopo una fuga rocambolesca seguita al crac della sua società, ha ottenuto un importante beneficio giudiziario: la semilibertà. Ora è in carcere a Bologna. A concederla è stato il Tribunale di Sorveglianza, riconoscendo all’uomo un’evoluzione personale significativa. A confermarlo è il suo avvocato, Claudia Serafini, che sottolinea il cambiamento maturato negli anni di detenzione: “Ha fatto un ottimo percorso all'interno del carcere”, spiega il legale, rimarcando come Lolli non sia rimasto inattivo ma si sia anzi impegnato in numerose iniziative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Semilibertà per Giulio Lolli, il pirata della Rimini Yacht. “Un film sulla sua storia”