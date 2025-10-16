Semilibertà per Giulio Lolli il pirata della Rimini Yacht Un film sulla sua storia
Rimini, 16 ottobre 2025 – Giulio Lolli, conosciuto dalle cronache come ‘il pirata’, ex imprenditore alla guida della Rimini Yacht e figura controversa rimasta per anni al centro di inchieste e racconti tra legalità e avventura, torna sotto i riflettori. Estradato dalla Libia nel 2019, dove era detenuto dopo una fuga rocambolesca seguita al crac della sua società, ha ottenuto un importante beneficio giudiziario: la semilibertà. Ora è in carcere a Bologna. A concederla è stato il Tribunale di Sorveglianza, riconoscendo all’uomo un’evoluzione personale significativa. A confermarlo è il suo avvocato, Claudia Serafini, che sottolinea il cambiamento maturato negli anni di detenzione: “Ha fatto un ottimo percorso all'interno del carcere”, spiega il legale, rimarcando come Lolli non sia rimasto inattivo ma si sia anzi impegnato in numerose iniziative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il 'pirata' Giulio Lolli ottiene la semilibertà - Giulio Lolli, il "pirata", ex imprenditore della Rimini Yacht, estradato dalla Libia nel 2019, ha ottenuto la semilibertà. Segnala ansa.it
Giulio Lolli, il «pirata» di Rimini Yacht: «Anche io torturato da Almasri nel carcere in Libia, sono indignato dall'Italia» - Giulio Lolli, imprenditore finito a processo e condannato per le vicende della Rimini Yacht, fuggito in Libia ed estradato in Italia nel 2019, attualmente in carcere a Bologna, si dice «indignato» per ... Secondo corrieredibologna.corriere.it
Roma, terrorismo: condannato a 9 anni il "pirata" Giulio Lolli - L’ex imprenditore romagnolo originario di Bertinoro, 56 anni, estradato dalla Libia nel dicembre 2019 ... Lo riporta ilmessaggero.it