Sembra Yamal ma gioca in Serie D | Sall del Nardò è immarcabile

Gazzetta.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcune giocate di Ndiaga Sall, classe 2009 senegalese che gioca come attaccante esterno nel Nardò, nel girone H della Serie D. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sembra yamal ma gioca in serie d sall del nard242 232 immarcabile

© Gazzetta.it - Sembra Yamal, ma gioca in Serie D: Sall del Nardò è immarcabile

Leggi anche questi approfondimenti

sembra yamal gioca seriePagina 2 | Lo sapevate? Il mago del dribbling gioca in Serie A: in Europa numeri migliori di Yamal e Mbappé! - La mezzala francese salta l’uomo nel 61,5% dei casi: nelle 5 leghe migliori nessuno ha la sua percentuale di successo tra i giocatori con almeno 25 tentativi ... Si legge su tuttosport.com

sembra yamal gioca serieYamal, addio al Barcellona? Quella squadra è pronta ad offrire una cifra record importante - Yamal: offerta record dall’Arabia, ma il Barcellona frena sul trasferimento La voce che scuote il mondo del calcio è quella che riguarda Yamal, talento spagnolo classe 2007, oggi protagonista nel Barc ... Scrive calcionews24.com

sembra yamal gioca serieCriscitiello: “Il nuovo Yamal gioca nella Serie D italiana. Il Lecce ce l'ha in pugno, ma..." - “Il nuovo Lamine Yamal gioca in Serie D in Italia”, rivela Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sembra Yamal Gioca Serie