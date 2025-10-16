Semaforo rosso multa annullata | mancavano le foto dell' infrazione

16 ott 2025

Una multa per attraversamento con semaforo rosso cancellata per assenza di prove. Il giudice di pace di Pescara ha dato ragione a un cittadino, annullando la sanzione rilevata dal dispositivo elettronico Velocar. A difenderlo, il 91enne Calogero Sanfilippo, delegato di Sos Utenti Aps con sede a. 🔗 Leggi su Leccotoday.it



