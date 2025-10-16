“Cara Ariarne di sette anni, oggi ti ritiri dal nuoto agonistico. Hai trascorso 18 anni in piscina a gareggiare, 10 dei quali in rappresentanza del tuo Paese. Hai partecipato a due Olimpiadi e, cosa ancora migliore, hai vinto”. Così – con una lettera a sé stessa sui social – la nuotatrice australiana Ariarne Titmus, quattro volte campionessa olimpica e primatista mondiale dei 200 metri stile libero che furono di Federica Pellegrini, annuncia il suo ritiro dal nuoto. Tredici medaglie Mondiali (sei d’oro comprese quelle in vasca corta), otto olimpiche (quattro d’oro). Traguardi raggiunti tra il 2017 e il 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sei realizzata, contenta e felice. Fidatevi, il tempo vola”: la nuotatrice Ariarne Titmus si ritira a soli 25 anni. La spiegazione in una lettera