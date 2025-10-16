Sei giorni di festa e incontri alla Festa della Mela Annurca

Torna con rinnovato entusiasmo e rinnovata voglia di celebrare uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno campano: la storica Festa della Mela Annurca di Valle di Maddaloni, che quest’anno giunge alla sua XXXI edizione. La manifestazione si svolgerà nei fine settimana del 17-18-19 e 24-25-26. 🔗 Leggi su Casertanews.it

