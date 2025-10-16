Sedicenne sequestrato a causa di un debito di droga da 50 euro l' allarme lanciato dallo zio | uno sconosciuto l' aveva contatto su Instagram
È stato ritrovato in un parco cittadino, spaventato e sotto pressione, dopo due giorni senza notizie. Un ragazzo di 16 anni è stato sequestrato a Torino per un presunto debito legato. 🔗 Leggi su Leggo.it
Sedicenne sequestrato a causa di un debito di droga da 50 euro, l'allarme lanciato dallo zio: uno sconosciuto l'aveva contatto su Instagram - Due giorni di minacce Il sedicenne ha raccontato di essere stato trattenuto contro la sua volontà, sotto la minaccia di ritorsioni se non avesse ... Riporta leggo.it
Sedicenne sequestrato per due giorni a causa di un debito di droga di 50 euro: arrestati due uomini a Torino - A dare l'allarme lo zio del ragazzo, dopo essere stato contattato su Instagram da un account sconosciuto che lo lo invitava a seguire istruzioni precise per il pagamento del debito. Si legge su torino.corriere.it