Secondo weekend delle Vie dei Tesori a Palermo e Corleone | dalla visita al Monastero della Martorana ai musei scientifici

In aprile era stata la grande sorpresa del Genio: il restauro dell’ex monastero della Martorana, che ex studenti degli anni Novanta ricordano come la Facoltà di Architettura. Entrare nelle sale del convento, fino al piccolo chiostro, e scoprire gli affreschi che riaffioravano pian piano, era. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

GG TEAMWEAR SANT'ESPEDITO NAPOLI, BUONA LA SECONDA! Ottimo anche il secondo weekend di match per i nostri colori. La seconda giornata di campionato ha regalato grandi emozioni. Ecco i nostri risultati, complimenti a tutti gli atleti! SERIE B2: A - facebook.com Vai su Facebook

11 e 12 ottobre secondo weekend in festa con #Florea, il laboratorio di rigenerazione urbana voluto e attivato dalla Rete d'imprese di Via del Pellegrino e sostenuto dal #MunicipioI. L’iniziativa è articolata in più laboratori ed eventi multidisciplinari tra art - X Vai su X

Le Vie dei Tesori, secondo weekend del festival a Caltanissetta: apre per la prima volta Palazzo Giordano - studio degli scultori Michele Tripisciano e Carlo Sillitti, il torronificio Geraci e il panificio di ... Si legge su ilfattonisseno.it

Le Vie dei Tesori, tra i siti da visitare anche un rifugio antiaereo e un hangar per dirigibili e idrovolanti - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Secondo lasicilia.it

Visite inedite nel segno del Barocco: Ragusa apre 16 luoghi con "Le Vie dei Tesori" - Qesta settima edizione del Festival "Le Vie dei Tesori", in programma a Ragusa nei weekend dal 18 ottobre al 2 novembre (solo sabato ... Lo riporta balarm.it