Seconda avvia un' offerta pubblica di acquisto volontario su Fervi per il delisting operazione da 4,7 milioni di euro
L’offerta riguarda l’11,27% del capitale sociale non ancora detenuto dall’offerente. Il prezzo incorpora un premio fino al 9,8% sul valore di Borsa e mira al raggiungimento del 90% del capitale per procedere al delisting Seconda Srl ha annunciato di aver deciso di promuovere un'offerta pubbli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Fervi, la controllante Seconda S.r.l. lancia Opa volontaria finalizzata al delisting - ha annunciato il lancio di un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie di Fervi, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel ...
Sabadell, l'offerta di Bbva delude: adesioni sotto il 50% - Bestinver abbandona Sabadell e punta su Bbva prima del verdetto della Opa.
Seconda proroga della Consob per l'offerta di scambio di Unicredit su Banco Bpm - La Consob ha concesso una nuova proroga di 30 giorni a Unicredit per l'offerta pubblica di scambio su Banco Bpm.