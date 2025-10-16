Seconda avvia un' offerta pubblica di acquisto volontario su Fervi per il delisting operazione da 4,7 milioni di euro

Ilgiornaleditalia.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’offerta riguarda l’11,27% del capitale sociale non ancora detenuto dall’offerente. Il prezzo incorpora un premio fino al 9,8% sul valore di Borsa e mira al raggiungimento del 90% del capitale per procedere al delisting Seconda Srl ha annunciato di aver deciso di promuovere un'offerta pubbli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

