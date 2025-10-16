Second Hand Effect nel 2024 risparmio potenziale di 450mila t di CO2

(Adnkronos) – Secondo l'Osservatorio Second Hand Economy di Bva Doxa per Subito, la compravendita di usato si è posizionata al terzo posto tra i comportamenti sostenibili più praticati dagli italiani, nello specifico da 27,2 milioni di persone solo nel 2024.   Anche quest'anno Subito – piattaforma di re-commerce in Italia, con 26 milioni di utenti .

