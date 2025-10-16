Sebino Express | un viaggio in treno storico tra Milano e la Franciacorta

Un viaggio nel tempo, tra storia e paesaggi d’autunno: è questa l’esperienza unica che propone Sebino Express, il treno storico che tornerà a viaggiare sulle sponde del Lago d’Iseo il 19 e il 26 ottobre. A bordo di un treno storico con locomotiva a vapore ed elettrica, carrozze Centoporte degli. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Sebino Express: un viaggio in treno storico tra Milano e la Franciacorta - Un viaggio nel tempo, tra storia e paesaggi d’autunno: è questa l’esperienza unica che propone Sebino Express, il treno storico che tornerà a viaggiare sulle sponde del Lago d’Iseo il 19 e il 26 ottob ... Scrive bresciatoday.it