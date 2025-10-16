Sébastien Lecornu supera i voti di sfiducia Le Pen | Veleno per la nostra democrazia
Sébastien Lecornu ha superato le due mozioni di sfiducia presentate dalle opposizioni francesi all'Assemblea nazionale. Il premier in un primo giro di votazioni ha ottenuto solo 271 voti a sfavore, e 144 nel round successivo. Ne servivano 289 per farlo cadere.I voti di sfiduciaDopo tre ore di. 🔗 Leggi su Today.it
