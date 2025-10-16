Se vorrò spostare una partita dei Mondiali chiamerò Gianni e lui lo farà | la frase di Trump che imbarazza la Fifa

“Se ritengo che ci siano condizioni non sicure, chiamerei Gianni, il capo della Fifa che è fenomenale, e gli direi: ‘Spostiamoci in un’altra città’, e loro lo farebbero “. Donald Trump torna sul tema sicurezza ai Mondiali, sulla volontà di spostare le partite dalle città “non sicure” e imbarazza la Fifa, chiamando in causa il suo numero uno, Gianni Infantino. Il presidente degli Usa – nelle sue ultime dichiarazioni durante l’incontro con il presidente argentino Javier Milei – ha fatto valere il rapporto di amicizia che lo lega a Infantino, per sostenere che con una semplice telefonata sarà in grado di spostare la sede di alcune partite dei prossimi Mondiali 2026, che si svolgeranno a giugno-luglio 2026 tra Stati Uniti, Canada e Messico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

