Se vorrò spostare una partita dei Mondiali chiamerò Gianni e lui lo farà | la frase di Trump che imbarazza la Fifa
“Se ritengo che ci siano condizioni non sicure, chiamerei Gianni, il capo della Fifa che è fenomenale, e gli direi: ‘Spostiamoci in un’altra città’, e loro lo farebbero “. Donald Trump torna sul tema sicurezza ai Mondiali, sulla volontà di spostare le partite dalle città “non sicure” e imbarazza la Fifa, chiamando in causa il suo numero uno, Gianni Infantino. Il presidente degli Usa – nelle sue ultime dichiarazioni durante l’incontro con il presidente argentino Javier Milei – ha fatto valere il rapporto di amicizia che lo lega a Infantino, per sostenere che con una semplice telefonata sarà in grado di spostare la sede di alcune partite dei prossimi Mondiali 2026, che si svolgeranno a giugno-luglio 2026 tra Stati Uniti, Canada e Messico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Salve avrei intenzione di ristrutturare il bagno di una casa al mare.mi piacerebbe creare anche un piccolo bagnetto solo con wc e lavabo all interno dello stesso che è abbastanza grande al momento. Inoltre vorrei spostare la doccia da sotto la finestra.vorrei u - facebook.com Vai su Facebook
Italia-Bulgaria, finale Mondiali volley: quando si gioca, l'orario e dove vedere la partita in tv e streaming - Dopo il successo nel femminile, anche la squadra di De Giorgi ha raggiunto l'obiettivo, grazie ad un percorso costruito con cuore, anima e testa. Da ilgazzettino.it
Mondiali volley, Italia-Polonia 3-0, Luca Porro: "Partita speciale" - Questa nazionale è di nuovo in finale, ora festeggiamo un pochino, poi ci concentriamo e pensiamo subito a domani". Riporta rainews.it
Mondiali 2026, Trump pronto a spostare le partite «per esigenze di sicurezza» - Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato giovedì di essere pronto a cambiare sede, se necessario, alcune partite dei Mondiali 2026 (11 giugno- Da corriere.it