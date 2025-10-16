Quante fibre al giorno assumere davvero, ora che sui social è arrivato il fibermaxxing a confondere il discorso? Ebbene sì, dopo l’era del protein overload e della dieta detox, ora tocca alle fibre. Con tanto di influencer che invitano a mangiare esclusivamente integrale, bere smoothie di crusca e legumi, abbondare in frutta, verdura, semi e cerali. Qual è il problema? «Tutti gli eccessi sono sbagliati, anche quelli che sembrano virtuosi», avverte Marco Marchetti, professore associato di Scienze e tecniche dietetiche all'UniCamillus di Roma. A cosa servono. In questo caso, in effetti, parliamo di sostanze notoriamente benefiche per l'organismo che regolano l’intestino, nutrono il microbiota, abbassano glicemia e colesterolo, aiutano a sentirsi sazi e migliorano la funzionalità metabolica. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Gqitalia.it - Se il fibermaxxing ti tenta, fermati e leggi qui