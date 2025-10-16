Scusaci… Silvia Toffanin gelata | chi entra a sorpresa nello studio di This is me

La prima puntata della nuova edizione di This Is Me, andata in onda ieri sera, ha regalato al pubblico momenti di puro intrattenimento e grandi emozioni. In studio si sono alternati ospiti d’eccezione come Laura Pausini, Gigi D’Alessio e Christian De Sica, in un’atmosfera di festa e musica che ha catturato l’attenzione del pubblico a casa. Ma tra i tanti momenti indimenticabili della serata, uno ha superato ogni aspettativa, diventando immediatamente virale: l’ingresso a sorpresa di Vincenzo De Lucia, che ha scatenato le risate di Silvia Toffanin e di tutto lo studio. Il comico e imitatore, già amatissimo dal pubblico televisivo, ha fatto il suo ingresso direttamente dal backstage imitando proprio la padrona di casa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Scusaci Silvia, questa è l'imitazione che stavamo aspettando ? #ThisIsMe - X Vai su X

